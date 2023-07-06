Emekliye refah payı verilecek mi? Gereğini yapmanın peşindeki Abdulkadir Selvi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Köşende gereğini yapacaksın” dediği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekliye refah payı için Erdoğan’ı işaret etti. Selvi, AKP'nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payının yer almadığını söyledi.

Emekliye refah payı verilecek mi? Gereğini yapmanın peşindeki Abdulkadir Selvi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir programda “köşende gereğini yapacaksın” seklinde ifadeler kullandığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarındaki refah payına değindi. İktidarın açıklamaları öncesi kaleme aldığı yazılarıyla dikkat çeken Selvi emekliye refah payı artışı için Erdoğan’ı işaret etti.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti’nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payı yer almıyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve buna bağlı olarak yapılan maaş artışları ne kadar isabetliyse emeklilere refah artışının öngörülmemesi o kadar büyük bir eksiklik olur.

ERDOĞAN REFAH PAYI VERİR Mİ

Ben bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzeltilmesini umuyorum. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar. Bir de refah payı verilmezse iyice zorlanacaklar"

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