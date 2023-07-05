Bu enflasyonu nerede hesapladın TÜİK. Söyleyin de vatandaş da oradan alsın

Türkiye Gıda Enflasyonunda "Dünya lideri"...Seçimlerden sonra akaryakıta, ete, süte, çaya deyim yerindeyse iğneden ipliğe herşey zamlandı. İktidar tarafından açıklanan 11 Bin 402 liralık asgari ücret çalışanın cebine girdmeden eridi gitti, toz oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün hem aylık hem de yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran enflasyon rakamı haneye yüzde 3,92 olarak kayıtlara geçerken yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 açıklandı.

Enflasyon açıklandı ama zamlar devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine bu geçeden itibaren 87 kuruş zam geliyor.

Seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs günü benzin fiyatı İstanbul'da 19,81 lirayken bügünkü fiyat 26,19 TL. Benzin 6 liradan fazla zamlanmış durumda...Arttış oranı 1,5 ayda yüzde 35. Motorine gelince, 14 Mayıs'ta 18,58 lira olan mazot bugünkü satış fiyatı 23,95 lira. Bugün gelecek zamla motorinin fiyatı 25 lira sınırına dayanacak. Hal böyle olunca taşıma fiyatları da artacak. Zamlar sıraya girecek

Sadece akaryakıt ürünleri zamlanmadı. Seçimden sonra 1,5 ayda sadece çaya, ete, süte yüzde 43 zam geldi ama her nedense enflasyon yüzde 38,21 çıktı. Denilecek tek laf var. TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa adresini versin de vatandaş da oradan alacaklarını alsın.