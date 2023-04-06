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Emekliler isyan etti: Açlık sınırının altında yaşıyoruz

Genel Merkezi Adana’da bulunan Anadolu Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu toplandı. Emekliler isyanda: Açlık sınırının altında yaşıyoruz

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:09
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Emekliler isyan etti

Emekliler isyan etti: Açlık sınırının altında yaşıyoruz
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Editör: Özlem Kıral

Genel Merkezi Adana’da bulunan Anadolu Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu toplandı.

Toplantı sonrası emekliye yapılan zamma tepki gösteren Anadolu Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Kökesmer, emeklinin, işçinin, memurun aldığı ücretlerin her gün erirken, fiyatların ise uçtuğuna dikkat çekti.

"BU İŞLER YÜRÜMEZ"

Kökesmer, "Türkiye’de Mart ayında 4 kişilik bir ailenin “açlık sınırı” olarak tanımlanan sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 9 bin 590 liraya; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 31 bin 240 liraya yükseldiğini vurgulayan Kökesmer, “En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükselttim, demekle bu işler yürümez

Eğer yasa çıkarsa 7 bin 500 liradan düşük aylıklar Hazine tarafından 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin kök aylıkları aynı kalacak. Gelecekteki zamları, 7 bin 500 lira üzerinden değil kök aylıkları üzerinden alacaklar. Ayrıca en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin 7 bin 500 liradan fazla emekli aylığı alanlara da bir faydası olmayacak" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ONURUYLA BAĞDAŞMAZ"

“Bugün ömürlerinin en güzel yıllarını, ülkenin, milletin kalkınması için harcayan milyonlarca emeklimiz, sefalet ücretine mahkum edilmiştir. Bir tane kuru soğanın fiyatının 8 liraya dayandığı ülkemizde emeklilerimiz bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının bile altında yaşamaya çalışmaktadır. Çocuklarının, torunlarının yüzüne bakamayan emeklilerimiz içinde bulunduğu durumu hak etmemektedir. Avrupa’da yaşayan emekliler, bir aylık maaşlarıyla dünya turuna çıkarken, ülkemizdeki emekliler, ücretsiz otobüslerle kent içinde seyahat etmek, ucuz ekmek, yağ kuyruklarında beklemek zorunda bırakılmışlardır. Böyle bir durum insanlık onuruyla bağdaşmaz.”

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