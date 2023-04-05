Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini hedefi aldı: Emeklilerimizin üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Anlaşılan şimdi de gözlerine emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EMEKLİLERE VAATLERİNİ HEDEF ALDI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere vaadini hedef alan Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş, maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş" dedi.

Erdoğan, şu iddialarda bulundu: " Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus, ne oldu? Bunca insan belediyelerden çıkartıldı.On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi."

Erdoğan, "Anlaşılan şimdi de gözlerine emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar" dedi.

İSRAİL'E MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ

Erdoğan açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir."

Erdoğan, "Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EMEKLİLERE VAADİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere, Kurban Bayramı'nda ikramiye verileceğini bildirmişti.

Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerim, güzel haberim şu; hakkınız olanı alacaksınız... İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım" demişti.