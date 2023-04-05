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Flaş... Flaş... EYT'lilere ilk ödeme başladı

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:03
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Flaş... Flaş... EYT'lilere ilk ödeme başladı

Flaş... Flaş... EYT'lilere ilk ödeme başladı
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT’liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamında Maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında Emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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