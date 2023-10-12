Emekliler markette Şamil Tayyar'ın önünü kesti. Tayyar sokaktaki öfkeyi açıkladı

AKP MKYK'sında liste dışı kalan ve sosyal medya hesaplarından AKP'yi silen Şamil Tayyar, dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Tayyar emeklilerin markette önünü keserek çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liraya isyan ettiğini söyledi.

Emekliler markette Şamil Tayyar'ın önünü kesti. Tayyar sokaktaki öfkeyi açıkladı

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıklamış, “Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” demişti.

"3 EMEKLİ MARKETTE YOLUMU KESTİ"

AKP'nin eski MYKY üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın emeklilerle ilgili sözlerine tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sokakta yaşadığı bir anıyı anlatan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'da az önce bir zincir marketten alışveriş yaparken 3 emekli yolumu kesti. İhtiyaçları olduğu için çalışıyorlarmış aynı zamanda. Sürekli alışveriş yaptığım bir mekan olduğu için emeklileri tanıyorum, daha önce AK Parti'ye oy vermişlerdi.

"BİZİ NEDEN YOK SAYDINIZ"

5 bin lira yardımın sadece çalışmayan emeklilere verilmesine öfkelilerdi. ‘Bizi neden yok saydınız?' diye sordular. Toplamda sayıları ne kadar bilmiyorum. 12.5 milyon emeklinin yardımdan yararlanacağı açıklandığına göre kapsam dışı emekli sayısı 3 milyon civarında olabilir. Sokaktaki öfkeyi duyurayım istedim, bilginize.

Bu yardıma ihtiyaç mevzu, ayrı bir tartışma konusu. Madem böyle bir karar alındı, adil olmak gerekir. Ayda 40 bin lira emekli maaşı alan biri ek iş yapmıyorsa bu yardımdan yararlanacak, 7.500 lira emekli maaşı alan biri aynı miktarda gelir elde ettiği bir ek iş yapıyorsa yardım kapsamı dışı. Kaldı ki hayat pahalılığı onların suçu değil.”

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