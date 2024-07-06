Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor

İcraatın başı AKP’li Cumhurbaşkanı ekonomist Recep Tayyip Erdoğan iktidarı, emeklileri şöyle uyutuyor:

*Kök maaş,

*Seyyanen zam,

*TÜİK oranında zam,

*Refah payı…

Bugünlerde medyada yine şu soru var;

-Refah payı verilecek mi?

TÜİK yalanına göre verilse ne olur verilmese ne olur?

Çarpıcı rakamlar vereceğim.

AKP iktidara geldiği 2003 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 1,47 katıydı.

Bugün asgari ücret 17 bin 2 lira.

AKP iktidarı emeklilerin maaşlarını çalmasaydı yüzde 1,47 kata göre en düşük emekli maaşı şöyle olacaktı:

-24 bin 992 lira 94 kuruş…

15 milyon emekliden 8,8 milyonu Kök Maaş alıyor.

2024’te AKP iktidarı 25 bin lira değil 10 bin lira vererek, 8,8 milyon emeklinin maaşından her ay 15 bin lira ile çalınınca toplam rakam şöyle oluyor:

-132 milyar lira.

Kalan 6,2 milyon emeklinin maaşlarından çalınan rakam ise şöyle:

-114 milyar lira.

15 milyon emekliden çalınan maaşlarının toplamı işte şöyle

-246 milyar lira.

Bu rakamın önemini şöyle anlatayım:

Ekonomist Erdoğan’ın kısa adı KÖİ olan Kamu- Özel İşbirliği projelerinin 2024 yılı harcamaları şöyle;

Şehir Hastanelerinin müteahhitlerine ödenecek toplam Hizmet Alım ve Kullanım Bedeli: 84 milyar lira.

Geçiş garantili köprü ve otoyollar için müteahhitlere ödeme: 163 milyar lira.

Yandaş KÖİ müteahhitlerine 2024 yılında ödenecek toplam rakam şöyle; 247 milyar lira…

Sonuç şudur:

15 milyon emekliden 246 milyar lirayı çal, yandaş müteahhitlere öde...

2003’ten 2024’e kadar emekli maaşlarını asgari ücretin yüzde 0,66’sına gerileten ekonomist Erdoğan’dır.

Türk-İş’in Haziran 2024 açlık sınırı raporuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı şöyle:

-18.978,77 lira.

AKP iktidarı emeklinin maaşlarını çalmasaydı en düşük emekli maaşı yukarıda hesapladığım gibi aylık;

-25 bin lira olacaktı.

Emeklilerin maaşlarını her yıl işte böyle çalıyorlar.

Emekliler zam isteseler Erdoğan diyor ki;

-“Para yok…”

Yandaş müteahhitlere garantili para ödersen, bu kadar israf yaparsan bu kadar çalıp çırparsanız elbette para kalmaz.

Emekliden çalıp zengine verirseniz elbette para kalmaz.

Emekçiye ve emekliye insan gibi yaşayacağı maaşı vermek için para kalmayınca diyorlar ki;

-Yeni Anayasa verelim…

Anayasa karın doyurmaz ki.

Yeni anayasayı boş ver, emeklilerin “İnsanca yaşam haklarını” ver Erdoğan.