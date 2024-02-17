ABD'nin bunak Başkanı Biden felaket bölgesinde zehirli olmadığını göstermek için su içti. Ya zehirli olduğunu unuttuysa

Kaynak: AA
ABD'nin bunak Başkanı Biden felaket bölgesinde zehirli olmadığını göstermek için su içti. Ya zehirli olduğunu unuttuysa
ABD Başkanı Biden, geçen sene yaşanan tren kazasında zehirli kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesini ziyaret etti ve suyun zehirli olmadığını göstermek için bir bardak su içti.

Biden'dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret etti, zehirli olmadığını göstermek için su içti. Bu an akıllara hemen yıllar önce çekilen Türkiye'de çekilen bir fotoğrafı akıllara getirdi. Çernobil faciası sonrası Karadeniz bölgesi çayını çanlı yayında içerek, radyasyon olmadığını göstermeye çalışmıştı. Bununla da yetinmeyen Aral, "Türkiye'de radyasyon var diyenler dinsizdir" sözünü sarfetmiş ancak o sözlerle kandırılan kim olduğu ortaya çıkmıştı

BİDEN CAHİT ARAL'A NAZİRE YAPAR GİBİYDİ

ABD Başkanı Biden, geçen sene yaşanan tren kazasında zehirli kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesini ziyaret etti. Biden'ın bölge halkıyla verdiği fotoğrafta su içti. ABD Başkanı böylece suyun zehirli olmadığını göstermeye çalıştı. Kırdığı potlarla bilinen ABD Başkanı Biden ile ilgili hemen akıllara şu söz geldi: Ya olabileceğini unuttuysa...

OHİO'YU ZİYARET ETTİ

ABD Başkanı Biden, tren kazası sonucu zehirli gazlardan etkilenen East Palestine bölgesine olayın yıldönümde ziyaret etti. East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmelere uğradı, halkla bir araya gelmeye çalıştı.

Biden'in vermek istediği asıl mesaj ise suyla ilgiliydi. Bölgedeki temizleme çalışmaları sonucu suyun temizlendiğine inandığını söyleyen Biden kameralar önünde bir bardak su içti. Beyaz Saray da bu fotoğrafla ilgili açıklama anında geldi. Biden'ın bölgedeki suyu içme konusunda bir endişesi olmadığını duyurdu.

ÇEVRE FELAKETİ YAŞANMIŞTI

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak peş peşe infilak etmişti. Bunun sonucu olarak bir çevre felaketi yaşandı. Patlamaların ardında bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

cahit-araliiiiii.jpg

radyasyon-dinsiz33333.jpg

İlgili Haberler
Erzincan’daki madende toprak altında kalan işçilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
Emeklilerden ikramiye isyanı. 6 yıl önce koyun alınıyordu şimdi 5 kilo et alınamıyor
Para cezalarına 'güncelleme' geliyor. Ödenecek cezalar da değerlendi
Maden faciasının ardından 9 il ve 3 ülke için siyanür uyarısı
Son Haberler
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama Spor
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama
Bugün doğanlar 4 senede bir doğum günü kutluyor. 40 yaşında olanlar aslında 10 yaşında Yaşam
Bugün doğanlar 4 senede bir doğum günü kutluyor. 40 yaşında olanlar aslında 10 yaşında
Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı Yaşam
Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı
10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi Dünya
10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi
Milyarder Türk iş insanı 97 yaşında hayatını kaybetti Yaşam
Milyarder Türk iş insanı 97 yaşında hayatını kaybetti
Schafer’ın reklam filmi yayına girdi Teknoloji
Schafer’ın reklam filmi yayına girdi
Rafta ve kasada farklı fiyat çıktı. Vatandaş isyan etti. Milleti bu şekilde kandırıyorlar Gündem
Rafta ve kasada farklı fiyat çıktı. Vatandaş isyan etti. Milleti bu şekilde kandırıyorlar