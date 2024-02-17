ABD'nin bunak Başkanı Biden felaket bölgesinde zehirli olmadığını göstermek için su içti. Ya zehirli olduğunu unuttuysa

Biden'dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret etti, zehirli olmadığını göstermek için su içti. Bu an akıllara hemen yıllar önce çekilen Türkiye'de çekilen bir fotoğrafı akıllara getirdi. Çernobil faciası sonrası Karadeniz bölgesi çayını çanlı yayında içerek, radyasyon olmadığını göstermeye çalışmıştı. Bununla da yetinmeyen Aral, "Türkiye'de radyasyon var diyenler dinsizdir" sözünü sarfetmiş ancak o sözlerle kandırılan kim olduğu ortaya çıkmıştı

BİDEN CAHİT ARAL'A NAZİRE YAPAR GİBİYDİ

ABD Başkanı Biden, geçen sene yaşanan tren kazasında zehirli kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesini ziyaret etti. Biden'ın bölge halkıyla verdiği fotoğrafta su içti. ABD Başkanı böylece suyun zehirli olmadığını göstermeye çalıştı. Kırdığı potlarla bilinen ABD Başkanı Biden ile ilgili hemen akıllara şu söz geldi: Ya olabileceğini unuttuysa...

OHİO'YU ZİYARET ETTİ

ABD Başkanı Biden, tren kazası sonucu zehirli gazlardan etkilenen East Palestine bölgesine olayın yıldönümde ziyaret etti. East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmelere uğradı, halkla bir araya gelmeye çalıştı.

Biden'in vermek istediği asıl mesaj ise suyla ilgiliydi. Bölgedeki temizleme çalışmaları sonucu suyun temizlendiğine inandığını söyleyen Biden kameralar önünde bir bardak su içti. Beyaz Saray da bu fotoğrafla ilgili açıklama anında geldi. Biden'ın bölgedeki suyu içme konusunda bir endişesi olmadığını duyurdu.

ÇEVRE FELAKETİ YAŞANMIŞTI

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak peş peşe infilak etmişti. Bunun sonucu olarak bir çevre felaketi yaşandı. Patlamaların ardında bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.