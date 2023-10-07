29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL cumhuriyet ikramiyesi verilip verilmeyeceği emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Her emekliye verilmeyeceği belirtilen cumhuriyet ikramiyesinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?

EMEKLİLERE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet ikramiyesinin kimlere verileceği belli oldu ancak tutarı hakkında henüz bir bilgi yok.

Cumhuriyet İkramiyesinden faydalanacak olanlar ise şöyle:

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri