Emeklilere bir darbe de bankalardan. Vezneden yapılacak işlemlerde 10 bin lira alt sınırı

Banka çalışanlarının Cumhuriyet’ten Alican Polat’a verdiği bilgiye göre 10 bin TL tutarının altı için ödeme ekranları tamamen kapatıldı.

Vezneden minimum işlem tutarı, bazı bankalarda 20 bin TL’ye kadar yükselirken bazı bankalar ise bu konuda bir kısıtlama sunmuyor.

Ancak vezneden yapılan nakit çekim işlemlerinde işlem ücreti kesiyor.

Bankalar bu uygulamanın nedeninin genel olarak müşteriyi dijitalleşmeye teşvik etmek olduğunu söylerken banka çalışanları “Vezneler para çekme işlemleriyle boğuşup kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamıyor diye bu uygulamaya geçtiler” dedi.

"BANKALAR UZUN ZAMANDIR BUNU YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Bu hamlelerin maliyet düşürmek için yapıldığını söyleyen bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bankalar uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Hem kiralardan hem işçi maliyetinden kısmak, şubeleri küçültmek istiyorlar. Yaşlı ve engelliler zorlanacak tabii ki ama işte kapitalizm budur. 10 bin TL limit kulağa çok gelebilir ama 370 dolar ediyor” dedi.

"BELİRNENEN MİNİMUM TUTARLAR EMEKLİ MAAŞININ ÜSTÜNDE"

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de tüketici kanununu anımsatarak şunları vurguladı: “Kanuna göre vitrine koyduğunuz malı satmak, taahhüt ettiğiniz hizmeti vermek zorundasınız. Bankaların bu uygulaması kabul edilemez. Belirlenen minimum tutarlar emekli maaşının üstünde. Yaşlı, engelli, savunmasız vatandaşlarımız banka içinden işlemlerini güvenle yapma hakkına sahiptir. Kaldı ki bozuk ATM şikâyetleri sıklaşıyor, sokak sokak ATM aramak zorunda değiliz. Bu konuyu BDDK ile görüşeceğiz.”