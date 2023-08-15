Ziraat Bankası 600 milyon dolar kredi aldı

Ziraat Bankası, ‘uluslararası nitelikte bir yatırım bankasından 600 milyon dolar tutarında uzun vadeli dış finansman sağladığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ziraat Bankası 600 milyon dolar kredi aldı

Ziraat Bankası, uluslararası bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli toplam 600 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Banka paranın kaynağını açıklamadı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, mali kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması stratejisi kapsamında bankanın faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

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KAYNAĞI AÇIKLAMADILAR

Açıklamada, “Uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır” denildi.

Ziraat Bankası böylece yıl başından bu yana yurtdışından 3,4 milyar dolar kaynak sağladı. Banka Ocak ayında üç buçuk yıl vadeli tahvil ihracıyla 500 milyon dolar borçlanmış, nisan ayında 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi almış, son olarak Mayıs ayında havale akımlarına dayalı 1 milyar dolar tutarında seküritizasyon sağlamıştı.

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VAKIFBANK DA 500 MİLYON DOLAR ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank da 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli kredi aldığını açıklamıştı.

Banka Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, “VakıfBank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem büyüklük ve vade açısından bir eurobond ihracı eşdeğerindedir” dedi.

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