Emeklilerin durumu düzelecek (mi)?

Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının SGK borçlarını tahsil etmek amacı ile koyulması kararlaştırılan hacizlerden sonra nihayet emekliler rahat bir nefes alır herhalde diye tam mutlu olmaya hazırlanıyordum ki yeni bir haber gördüm. Habere göre Sayın Bakan Işıkhan, 2025’te emekli olacak olanların 2024’te emekli olanlardan yüzde 30 daha az maaş alacağını söylemiş.

Bu durumu anlamaya çalışırken de belediyelerin SGK borçları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklama geldi aklıma. Sayın Cumhurbaşkanı 24 Temmuz 2024’te emekli maaşlarında yaptıkları düzenlemeleri anlatırken demişti ki, emekliler daha fazla maaş alsın istiyorsanız belediyelerinizin SGK’ya olan borçlarını ödeyin.

Onlar bu zamana kadar ödemedi ama “silkeleyin” şeklinde verilen talimatı emir telakki edenler oldu ve belediyelerin gelirlerine icra konularak meseleyi çözme yöntemine geçildi. O arada tam da bundan sonra emekliler daha fazla maaş alacak diye sevinecektik ki Bakan Işıkhan hevesimizi kursağımızda bıraktı.

Sonra bu belediyelerin, SGK borçları dışındaki SGK alacaklarının çok daha yüksek olduğu gündeme geldi. Zaten daha önceden AKP’li belediyelerin SGK borçlarını seçimleri kazandıktan sonra ödeme alışkanlıkları olduğu, bir kısmının da silindiği gündeme gelmişti. Konu SGK ile sınırlı kalmadı elbette ve iktidara yakın iş adamlarının silinen vergi borçları ve cezaları da konuşulmaya başlandı.

Bütün bunların konuşulmaya başlanmasının sebebi ise aslında CHP’li belediyelerin silkelenmesi talimatı ile olmadı, daha önce de konuşulan konulardı ama epeydir gündemde değillerdi. CHP’li belediyelerin SGK borçlarını ödemeleri, ya da bu amaçla gelirlerine icra konulması yolu ile ortaya çıkabilecek hizmet üretememe sonucunun ise kime siyasi yarar sağlayacağı üzerinde ise sanırım pek konuşulmadı.

Burada cezalandırılanın aslında halk olduğu sonucuna ulaşmak çok zor değil. Belediyelerin hizmet üretimlerine vurulacak bir sekte onların gerçekten oy verenlerin gözünden düşmesini sağlar mı acaba? Yoksa tecrübelerimize bakarak mağdura karşı son derece hassas olan toplumumuz CHP’li belediyelere daha mı bir meyleder, zaman gösterecek.

Ortada bir borç varsa ödenmeli bunun tartışması olmaz. Devlet alacaklarının peşine elbette düşmeli, ama alacağının kimden olduğu konusu ile ilgilenmemeli. Mesele yapılan açıklamalarla dahi CHP’li belediyeleri silkelemek şeklinde tanımlanırsa o zaman halkın devletin diğer alacakları konusundaki tavrını sorgulama hakkı doğar ne yazık ki.

Bu anlamda sadece bu konu üzerinden benim de birkaç sorum olacak dolayısı ile.

SGK’nın alacaklarını cebri icra yoluyla takip ve tahsil etme yetkisi varken neden borçlar bu kadar biriktirilmiştir?

Yaklaşık 545 milyar TL prim alacağının 96 milyar TL’si (yüzde 17,61) belediyelerden oluşan alacak olmasına rağmen, kalan 449 milyar TL alacağın (yüzde 82,39) takip ve tahsili için neden en üst seviyeden bir açıklama yapılmamaktadır?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminden önce de hemen tüm belediyelerin SGK’ya borcu olduğu hâlde neden belediyelerin SGK’ya yüksek miktarda borcu olduğu ve bu borçlarının kaynaktan kesilerek tahsil edileceği yönünde bir açıklama yapılmamıştır?

5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesine göre, prim alacaklarının tahsili için muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna başvurmayan kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması gerekirken, bu yola başvurmayan kurum yetkili personeli hakkında kovuşturma yapılmış mıdır?

Kurum bilgi işlem altyapısında bulunan otomatik icra programı aktif midir?

Son mahalli idareler seçimlerinin yapıldığı 31 Mart 2024 tarihinden ve diğer mahalli idareler seçimlerinin yapıldığı 31 Mart 2019 tarihinden, 30 Mart 2014 tarihinden, 29 Mart 2009 tarihinden ve 28 Mart 2004 tarihinden bir gün önce itibarıyla tüm belediyelerin SGK’ya olan borçları açıklanabilir mi?

Bütün bu soruların devamında başa tekrar dönersek, bu icralar vasıtası ile elde edilecek olan gelirler emekli vatandaşlarımıza aktarılacak mıdır? Eğer aktarılacak ise geri kalan 449 milyar lira da tahsil edilir ise emekli vatandaşlarımızın durumlarında kayda değer bir iyileştirme olmaz mı?

Yoksa bu hamle ile aslında belediyeleri değil de bu günkü belediye başkanlarını seçtikleri için halkı mı cezalandırmış olursunuz?