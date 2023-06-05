Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4

Deyim yerindeyse, TÜİK memur ve emekliye zamda bu ayı pas geçti. Zaten TÜİK'in bu rakamı çıkaracağı geçen haftadan belliydi. Çünkü AA Finansın hazırladığı enflasyon anketinde yüzde 0,07 çıkmıştı. Doğalgaz hamlesiyle bu rakamın çıkarılacağını gören DİSK isyan ederek, mektup yaşmıştı. DİSK haklı çıktı. Olan da emekli ve memura oldu. 6 Aylık zam döneminde mayıs ayı pas geçildi.

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başlamıştı.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin de zam oranı belli oldu.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,68, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,54 zam alacaklar. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek Haziran enflasyonu kaldı.

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI

Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu. Böylece Mayıs enflasyonu makyajlandı. Türkiye İstatistik Kurumu, doğalgazda sıfır fiyat ayarlı Mayıs 2023 enflasyon rakamları olan TÜFE ve ÜFE'yi açıkladı.