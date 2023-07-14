Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu

Emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldiği bildirildi. Vatandaşlar "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu?" diye sorarken cevabı ortaya çıktı.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 1
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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 2

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Emekliler "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları için yanıt aramaya başladı.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 3

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Haziran ayındaki enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 4

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağını söylemişti.

Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 5

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 6

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 7

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 8

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TABLOSU: 7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları yüzde 25 artış yaşayacak. Ancak artış torba yasada detaylı olarak resmiyet kazanacak.

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 9

Emekli maaşlarına kademeli zam da gündemdeki yerini korurken yüzde 25 zamla birlikte 7500-10 bin lira arası aylık artışı örnek hesaplama şöyle olacak:

Güncel emekli maaşı: 7.500 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.375 TL

Güncel emekli maaşı: 7.550 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.437 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 10

Güncel emekli maaşı: 7.600 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.500 TL

Güncel emekli maaşı: 7.650 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.562 TL

Güncel emekli maaşı: 7.700 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.625 TL

Güncel emekli maaşı: 7.750 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.687 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 11

Güncel emekli maaşı: 7.800 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.750 TL

Güncel emekli maaşı: 7.850 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.812 TL

Güncel emekli maaşı: 7.900 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.875 TL

Güncel emekli maaşı: 7.950 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.938 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 12

Güncel emekli maaşı: 8.000 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.000 TL

Güncel emekli maaşı: 8.100 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.250 TL

Güncel emekli maaşı: 8.250 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.312 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 13

Güncel emekli maaşı: 8.300 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.375 TL

Güncel emekli maaşı: 8.400 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.500 TL

Güncel emekli maaşı: 8.450 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.562 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 14

Güncel emekli maaşı: 8.700 TL

Zamlı emekli maaşı: 10.875 TL

Güncel emekli maaşı: 8.800 TL

Zamlı emekli maaşı: 11.000 TL

Güncel emekli maaşı: 9.000 TL

Zamlı emekli maaşı: 11.250 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 15

Güncel emekli maaşı: 9.500 TL

Zamlı emekli maaşı: 11.875 TL

Güncel emekli maaşı: 10.000 TL

Zamlı emekli maaşı: 12.500 TL

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Emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu 16
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