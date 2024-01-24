Emeklilerinin maaşları yeniden hesaplandı. Emeklilerin yeni maaş tablosu

Osmancan Erok
Emeklilerinin maaşları yeniden hesaplandı. Emeklilerin yeni maaş tablosu
Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu gelişmeyle birlikte emeklilerin maaş tutarları da yeniden belirlendi. İşte emeklilerin yeni maaş tablosu.

Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e çıkarıldı. Bu artışın ardından emeklilerin maaşları da yeniden belirlendi.

17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşları, ilk aşamada yüzde 37.57 oranındaki zamlarla ödenecek. İlave yüzde 5 artıştan kaynaklı farklar ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplara aktarılacak.

Ancak kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olanlar bu zamdan yararlanamayacak ve sadece 10 bin lira alacak. Bu gelişmeler, emeklilerin maddi durumlarına etki edecek önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.

YENİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu;

• 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

• 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

• 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

• 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

• 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Emekli maaşı detaylarına erişim, artık E-devlet sistemi üzerinden daha kolay hale geldi. "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde emekliler, kök maaş veya aylık bilgilerine ulaşabilecek.

Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresi üzerinden ulaşım sağlanabilecek. Emekliler, bu platform aracılığıyla maaşlarına dair güncel ve detaylı bilgileri kolaylıkla öğrenebilecekler.

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