Emekliye 5 bin TL ikramiyeye sert tepki: AKP emeklilere zulmediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bütçe ve Plan Komisyonunda torba yasa ile TBMM Genel kuruluna gelecek hafta gelmesi beklenen teklifte yer alacak düzenlemenin ayrımcı bir anlayış olduğuna vurgu yaptı.

Gürer, ”Emeklilere verilen 7.500 lira ücret açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmıştır, Cumhurbaşkanın, bakanların emekli maaşlarına iyileştirme sözleri boşluktadır. Sonuçta bu yıl emekli maaşlarında iyileştirme olmayacağı açığa çıkmıştır. Bir kereye mahsus 5.000 lira kasım ayında verileceği açıklanmış ve bu destekte dahi ayrımcılık yapılmıştır. Yüksek emekli maaşı alan ya da çalışacak durumda olmayanlar 5.000 lirayı alırken açlıkla boğuşup çalışmak zorunda kalanlara emekli ikramiyesi 5.000 lira dahi çok görülmüştür. İntibak düzenlemesini yapmayan, ilaç katkı payını kaldırmayan, aylık bağlama oranını yüzde 70'e çıkarmayan AKP zihniyeti emekliye verdiği sadaka gibi destekte dahi ayrıştırmıştır. Bu ayıptır, haksızlıktır. Emekliye en düşük maaş asgari ücret olmalıdır, tüm emeklilerin maaşları iyileştirilmelidir” dedi.