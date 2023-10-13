Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlu olsun

Bügün Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100'ncü yılı...Milli Mücadele'nin karargahı, Cumhuriyet'in kalbi Ankara neden başkent ilan edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlu olsun

Cumhuriyet’in 100 yılına sayılı günler kala bugün Ankara'nın başkent oluşunun 100'ncü yılı..Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'yı 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etti. 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara yeni kurulacak olan devletin başkenti oldu. İşte 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun anlam ve önemi...

Ankara; Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı, milletimizin mukadderatının şekillendiği ve jeopolitik konumuyla öne çıkan bir karargâh olarak fiilen başkentlik görevi yapmıştı. Cumhuriyet’in ilanından on altı gün önce de Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923'te yeni kurulacak devletin yasal olarak başkenti oldu.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN DETAYLARI

1.Dünya Savaşı sonunda düşman devletlerin yurdumuzu işgali üzerine Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da, Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattı. Amasya, Erzurum, Sivas gibi çeşitli şehirlerde Kurtuluş Savaşı hazırlığı yaptı. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul idi. Ankara ise Anadolu'nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kentti

Savaşın yönetimi ve haberleşme, Ankara'dan kolaylıkla yürütülürdü. Bu nedenle 19 Mart 1919 günü Mustafa Kemal Paşa kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu genelgede özetle; "Osmanlı Devleti'nin yaşamı ve egemenliğinin sona erdiği" bildiriliyor, "Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır." deniliyordu. Bu genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyeler Ankara'da toplanmaya başladılar.

Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya geldi. Ankara'nın girişinde, büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı. Milli Mücadele'nin, hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu küçük kentinde sürdürdü. İşte bu günden sonra süreç devam etti. Ve tarihler 13 Ekim 1923'ü işaret ettiği gün Ankara Başkent ilan edildi

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