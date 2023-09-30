Emekliye Cumhuriyetin 100’üncü Yıl ikramiyesi tüm kesimlere genişler mi?

2023 Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde yirmi beş zam yapılmıştı. Yapılan zam oranı Temmuz ayında emeklileri memnun etmediği gibi bugüne kadar yakınmaları da, beklentileri de bitirmedi. Dolayısıyla emekli aylıklarına artış yapılması ile ilgili haberler ve yorumlar da bitmedi. Resmî makamların açıklamalarına da yansımasından anlıyoruz ki, emekliye bir nebze fayda sağlayabilecek çözüm arayışları sürüyor. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla ilgili çalışmalar yürüttükleri yönünde haberlere rastlıyoruz. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı vesilesi ile ekmeklilere ikramiye verilmesinin gündeme geldiği anlaşılıyor.

Emeklilere her Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye ödeniyor. Son günlerde kamuoyuna yansıyan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında emekliye ikramiye verilmesi konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile beraber tekrar gündem olacak. Ekim ayının başlarında yasal düzenleme yapılması durumunda aynı ay içinde ikramiyelerin ödenmesi mümkün olabilecek. Böylece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyu ile paylaşılabilecek ve emekliler de ikramiyelerini bankalardan çekebilecek.

Yaklaşık 16 milyon emekliye yasa gereği Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Benzer bir yasal düzenleme ile 100’üncü Yıl ikramiyesinin ödenmesi olanaklı. Bir defaya mahsus ödenecek ikramiyenin 5 bin TL. olacağı yönünde bilgiler basına yansımış durumda. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) konuyla ilgili bir açıklama yaparak, 5.000 TL. ikramiye ödemesini yeterli bulmadı. TÜED, 100’üncü Yıl ikramiyesinin en az 10.000 TL. olmasını talep etti.

Kimler 100’üncü Yıl ikramiyesi alabilecek?

Yasal düzenleme ile elbette bu soru yanıtlanacak ancak geçmiş bayram ikramiyesi düzenlemesine ve uygulamasına baktığımızda; 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla emeklilik statüsüne sahip herkesin 100’üncü Yıl ikramiyesi alacağını söylemek olanaklı. Örneğin 2023 Eylül ayı içinde koşullarını sağlayarak; emeklilik başvurusunda bulunanlar emekli aylığına 1 Ekim itibarıyla hak kazandıklarından, 100’üncü Yıl ikramiyesini de alabilecekler.

Ölüm aylığı alan dul ve yetimler ile ölüm aylığı alan anne ve babaları 100’üncü Yıl ikramiyesini nasıl alacaklar?

Yine öncelikle beklenen yasal düzenleme ile netleşeceğini belirterek, ölüm aylıkları alanların hisseleri oranında 100’üncü Yıl ikramiyesinden yararlanmasını bekliyorum. Şayet ikramiye 5.000 TL. olarak belirlenirse; örneğin hisse oranı %75 olanların 3.750 TL., hisse oranı %50 olanların 2.500 TL. ya da hisse oranı %25 olanların 1.250 TL. tutarında 100’üncü Yıl ikramiyesinden yararlanabileceklerdir.

Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı vesilesi ile emekliye ikramiye ödenmesi yanında toplumun geniş kesimlerini kapsayan geniş bir düzenleme yerinde olacaktır.

Cumhuriyetimizin 100 üncü yılının manevi anlamını, uzun yıllar hatıralarda kalacak etkinliklerle ve düzenlemelerle somutlaştırarak gelecek kuşaklarımıza emaneti teslim etmek, bugün için en önemli görev olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamı inşa etmek için emeklilerin yanında diğer kesimlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu kapsamda:

*Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı vesilesiyle tüm memurlara birer derece verilmesi ve disiplin cezası affı,

*4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların gelir vergisi yükümlülüklerinin azaltılması,

*Öğrenciler ve gençler için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK yayınlarına ücretsiz erişim sağlanması ve benzeri düzenlemelere gidilmesi bugünü yarın için unutulmaz kılınması yönünde adımlar olacaktır.

Bir Soru – Bir Yanıt

Omuz sendromu hastalığımdan dolayı meslek hatalığına yakalandım. Durumum aldığım rapor ile 2022 Ocak ayında belirlendi. Özel hastanede tedavi oluyorum. Tedavi sürecim uzun sürecek. Benden katılım payı adı altında ücret alındığını düşünüyorum. Bu uygulama doğru mu? Katılım payı ödemeli miyim?

Meslek hastalığına yakalanan sigortalılara sağlanan sağlık hizmetlerinden dolayı katılım payı ödenmesi söz konusu değil. Hakeza iş kazasına uğrayan sigortalılar da aldıkları sağlık hizmetlerinden dolayı katılım payı ödemezler.

Yeri gelmişken bunların yanı sıra acil servislerde verilen sağlık hizmetlerinden de katılım payı alınmamaktadır. Ancak acil serviste yeşil alan muayenesi olarak tedavi sınıflandırılmışsa, verilen sağlık hizmetinden katılım payı alınmaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi- adresinden katılım payınızı sorgulayabilirsiniz. Hatalı alındığı sonucuna vardığınız katılım payları için bulunduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine durumunuzu iletebilirsiniz. Söz konusu müdürlüklerce şikâyetiniz incelenecektir.

Sorularınız için e-posta adresi: [email protected]