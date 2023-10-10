Emekliye ikramiye, tüm vergi, ceza ve ek MTV'ye ara zam. A'dan Z'ye hepsine zam geldi

Yıl boyunca tartışma konusu olan araç sahiplerinden ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması kararının ardından; vergilere ve cezalara dair yeni bir düzenleme yapıldı.

Mynet'te yer alan habere göre; Her yıl Ekim ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasına göre belirlenen artış, izleyen yıl yani Ocak ayında uygulanacak yeniden değerleme oranını belirliyordu. Ancak bu oran bu yıl yüzde 34,80 olarak tespit edildi.

Kasım ayında ikinci taksit ödemesi süresi yaklaşan ve en düşük 2.120 TL olan MTV ile ek MTV ücretleri değişti.

Yüzde 34,80'lik zam ile MTV ve ek MTV'de ikinci taksit ücreti 2.857 TL oldu.

Toplamda ise 5.715 TL ödeme yapılacak.

TRAFİK CEZALARI ARTIRILDI

Hız sınırını aşmanın cezası, sınırı yüzde 10 - yüzde 30 aşanlar için 951 TL, yüzde 30 - yüzde 50 aşanlar için bin 979 TL ve yüzde 50'den fazla aşanlar için 4.064 TL olarak belirlendi.

Alkollü araç kullanmanın cezası ilk yakalanmada 4.064 TL iken, ikinci defa yakalananlar için 5.096 TL olacak.

Ayrıca, emniyet kemeri takmama cezası 436 TL,

cep telefonu kullanma cezası 951 TL,

ehliyetsiz araç kullanma cezası 8.090 TL,

drift atanlara 20.342 TL,

alkollü araç kullanmanın ilk kez cezası 4.064 TL,

alkol testine itiraz cezası 8.551 TL,

muayenesiz araç kullanma ve yasak yerde sollama cezası ise 951 TL olarak belirlendi.

Bu rakamlara Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) göre yüzde 34,80 zam eklenecek.