Çalışan emekliye ikramiye verilmemesine Fatih Altaylı böyle tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceğini söyledi. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışında kalması büyük tepkilere neden oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı emekli ikramiyesinin çalışanlara verilmemesine tepki gösterdi. Altaylı, emeklilerin keyfinden çalışmadığına dikkat çekti.

Altaylı’nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Zam bekleyen emekliye 5000 TL. Bir kerelik. Kendi medyası bile 10 bin TL beklerken 5 bin TL.

Gerçekten sadaka. Hatta o bile değil. Ve çalışan emekliye yok. Zannedersin çalışan emekli keyfinden çalışıyor. Ulan, adam geçinemiyor senin verdiğin maaşla da o yüzden çalışıyor.

Alman emeklisi mi bu, aldığı maaşla gelip Alanya’da villada yaşasın. Geçinemediği için çalışıyor, sefalet sınırında yaşadığı için çalışıyor. Sen onun da yasalara saygılısını, kayıt içi olanını cezalandırıyorsun. Kayıt dışı olanın ise cebine para koyuyorsun.

Türkiye’de 14 milyon 600 bin emekli var. Kayıtsızı bilmiyoruz ama bunların 1 milyon 700 bini kayıtlı çalışıyor. Mecburen.

Ve iktidarımız bunların 12 milyon 900 binine sadaka veriyor. 1 milyon 700 binine ise “Sen kayıtlı çalışıyorsun” diye vermiyor. Bunun sonunda yaptığı tasarruf ne diyecek olursanız. 8,5 milyar TL.

Peki 8,5 milyar lira neye tekabül ediyor, onu hatırlıyor musunuz! Hatırlatayım. Ünlü bir iktidar yanlısı müteahhittin silinen 303 milyon dolarlık vergi borcuna. 303 milyon dolar bugünkü kurla tam 8,5 milyar yapıyor. 1,7 milyon emeklinin sadakası. Kuruşu kuruşuna.”