Emekliye maaşı asgari ücret seviyesine çıkacak mı. Ekonomi kurmayları yarın bu saatte toplanıyor

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacak mı? sorusuna yanıt verdi. Abdullah Güler kritik emekli zammı toplantısının yarın yapılacağını söyledi.

Milyonlarca emekli ise toplantıdan 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesini ve emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkmasını bekliyor. Güler bu soruya da yanıt verdi.

Emekli zammı toplantısının yarın 15.30'da yapılacağı ve kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve AKP Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ın katılacağı belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKAR MI?

AKP TBMM Grubu bugün Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak yapıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, Meclis gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmalar bittiğinde etki analizleriyle birlikte değerlendirme yapacaklarını belirten Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ile en yakın bir zamanda bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Güler ayrıca, seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını da söylerine ekledi.