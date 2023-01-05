5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Emel Müftüoğlu Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Emel Müftüoğlu Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu fotoğrafa photoshop uygulayınca doğallığıyla tanınan Bağcan'ın o görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:16
Takip Et

Emel Müftüoğlu ünlü sanatçı Selda Bağcan'ı telefon filtresiyle tanınmaz hale getirdi.

Emel Müftüoğlu Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi
+
Aa
-

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.

ÜNLÜ İSİMLERİ TANIYAMADILAR

Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Müftüoğlu, kendisine photoshop yaparken Akbağ ve Bağcan'ı a ihmal etmedi. Doğallıklarıyla tanınan Bağcan ve Akbağ'ın photoshoplu halini gören sosyal medya kullanıcıları tanımakta güçlük çekti. Bağcan'ın değişimine sessiz kalamayan kullanıcılar "Hiç photoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde photoshoplanmış" yorumunu yaptı.

İŞTE GELEN YORUMLARIN BAZILARI

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
3
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
5
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.