Emel Müftüoğlu Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.

ÜNLÜ İSİMLERİ TANIYAMADILAR

Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Müftüoğlu, kendisine photoshop yaparken Akbağ ve Bağcan'ı a ihmal etmedi. Doğallıklarıyla tanınan Bağcan ve Akbağ'ın photoshoplu halini gören sosyal medya kullanıcıları tanımakta güçlük çekti. Bağcan'ın değişimine sessiz kalamayan kullanıcılar "Hiç photoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde photoshoplanmış" yorumunu yaptı.

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