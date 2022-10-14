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Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi 

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi genç kız, kulağını deldirmek için takıcıya gitti. Genç kız, takıcıda tabancayla deldirdiği kulağı birkaç gün sonra enfeksiyon kapınca hastanelik oldu. 3 hafta okula gidemeyen lise öğrencisi Nil Göksu, “Günlerce ağladım, çok acı çektim" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:38
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Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi 

Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi 
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nil Göksu (14), 3 hafta önce ilçede bulunan takıcıya giderek kulağını deldirdi. Genç kızın kulağı, birkaç gün sonra enfeksiyon kaptı ve hastanelik oldu.

Kızının kulağının kıkırdak bölümünden delindiğini ve biraz daha geç kalınsa kalıcı şekil bozukluğu yaşayabileceğini belirten anne Fatma Göksu, "Kızım arkadaşıyla birlikte takıcıya gidip kulağını deldirmeye karar vermiş. Kulağını deldirmiş fakat çok büyük enfeksiyon kaptı. Kıkırdaktan tabancayla delinmemesi gerekiyormuş. Onun özel iğneleri varmış. Herkes bunu bu şekilde yapmıyormuş zaten. Tabancayla delindiği için kıkırdağı patlatmış. Bu yüzden kulağı enfeksiyon kaptı. Bir hafta boyunca tıp fakültesinde yatmak zorunda kaldı. Kızım okulundan kaldı, biz de işimizden olduk” dedi.

"KULAĞININ AŞAĞIYA DÜŞME TEHLİKESİ OLUŞACAKTI"

Bu tür bir işlemin basite alınmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran anne Göksu, “En azından aile yanında olmadan böyle bir işlem yapılmasın. Bu konuda aileler bilinçlendirilsin. Bize göre çok basit bir şey, kulağını deldirmiş ama kızım çok acı çekti. İlk deldirdiği zaman biraz akıntısı vardı ve daha sonra her iki kulağında da şişkinlik oluştu. Tedavisi için Serik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümüne gittik, Antalya Tıp Fakültesine sevk etti. Kulağı temizlendi, ilaç ve antibiyotik tedavisi uygulandı ancak bu kadar düzelebildi. Tedavi olmasa, geç kalınsa, kulak deriden beslendiği için enfeksiyondan dolayı beslenemeyince kıkırdağın erimesi sonucu kulağında aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı. Biz de görsel açıdan önemli olduğu için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

"HEP AĞLIYORDUM, UYUYAMIYORDUM"

Yaşadığı acı yüzünden geceleri uyuyamadığını ve 3 hafta okula gidemediğini belirten Nil Göksu ise, "Arkadaşlarımla kulağımızı deldirmek istedik. Sordum 'Bir şey olur mu, kaç güne geçer?' diye. 'Bir şey olmaz, iki güne geçer. Suya değdirme birkaç gün kadar' dediler. Daha sonra benim ağrım oluştu. Anneme dedim, annem küpelerimi çıkardı. Kulağım çok ağrıyordu, şişmişti. Hep ağlıyordum, uyuyamıyordum. Üç hafta okulumdan geri kaldım" şeklinde konuştu.(AA)

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