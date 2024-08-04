Emine Ün’den kırmızı bikinili şov. Yıllara meydan okuyor

"Canısı" filmiyle gönüllerde taht kuran Emine Ün, kızının eşliğinde soluğu sıcak denizlerde aldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta yerle bir etti.

Özellikle kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar, takipçilerini büyüledi.

Ün'ün kusursuz fiziği ve gençliği, hayranlarının "Zaman onun üzerinde hiç durmuyor!" yorumlarına neden oldu.

Kızıyla olan samimi anlarını da paylaşan Ün, hayranlarına keyifli bir tatil karesi sundu.

Ün, bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ün'ün gençliğine meydan okuyan fiziği, takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu, tatil pozlarıyla hayranlarına "Merhaba yaz!" mesajı verdi.

Tatilde kırmızı bikinisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Takipçileri, Ün'ün güzelliğine ve fit vücuduna hayranlıklarını dile getirirken, bazıları da "Kırmızı bikini sana çok yakışmış, Emine Hanım! Deniz kızları bile kıskanır!" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk dizi ve film oyuncusu, eski manken, şarkıcı ve sunucu.

İstanbul Etiler Lisesi'nden mezun olduktan sonra modellik kariyerine 1992 yılında Neşe Erberk'in ajansında başlamıştı.

1994 yılında Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmişti.

Oyunculuk kariyerine 1994 yılında atv'de yayımlanan "Mahallenin Muhtarları" dizisinde "Emine" karakteriyle adım atmıştı.

1997 yılında Show TV'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran "Canısı" dizisinde İbrahim Erkal ile başrolü paylaşarak "Zeynep" karakterine hayat vermişti.

Ayrıca, 2000 yılında Star TV'de yayımlanan "İmparator" dizisinde İbrahim Tatlıses ile başrolü paylaşmıştı.

Emine Ün, 2003 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlenmiş ve 2004 yılında "Duru" adında bir kızları olmuştu.

Ancak çift, 2009 yılında boşanmıştı. Daha sonra 2012 yılında iş insanı Tolga Karakaş ile evlenmiş, ancak bu evlilik de 2022 yılında sona ermişti.

Emine Ün, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almış, aynı zamanda sunuculuk ve şarkıcılık yapmıştı.

Son olarak, 2022 yılında TV8'de yayımlanan "Kadere Karşı" dizisinde "Gazel" karakterini canlandırmıştı.