Güzel oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. 5 ayda tam 35 kilo verdi. İddialı pozlar gecikmedi

“Duy Beni” dizisindeki unutulmaz “Emine” karakteriyle gönüllerde taht kuran Lydia Cemre Özşişman, son haliyle yeniden gündeme geldi.
5 ay gibi kısa bir sürede 35 kilo veren başarılı oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını büyüledi.
Özşişman'ın cesur pozları ve fit vücudu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kısa sürede zayıflamayı başaran oyuncunun sırrı ise sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz.
Sebze ağırlıklı bir beslenme düzeni benimseyen Özşişman, yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.
Bir diyetisyen eşliğinde şekeri, karbonhidratı ve glüteni hayatından çıkaran güzel oyuncu, kısa sürede hedeflediği kiloya ulaştı.
Yeni imajıyla karşımıza çıkan Lydia Cemre Özşişman, artık seyirci karşısına daha farklı rollerle çıkmaya hazırlanıyor.
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