Ünlü oyuncudan Çeşme kaçamağı. Siyah bikinisiyle şov yaptı

Bir zamanlar “Akasya Durağı”nın köylü güzeli Zeyno'su olarak izlediğimiz güzel oyuncu Sitare Akbaş, değişimi ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozları büyük beğeni topluyor.

Tatil için Çeşme’yi tercih eden Sitare Akbaş, oyuncu arkadaşı Alican Aytekin’le önceki gün Ayayorgi Koyu’nda görüntülendi.

Uzun süre denizde kalan ikili, daha sonra şezlonglarına geçerek meyve yiyip sohbet etti.

Sitare Akbaş, son olarak oyuncu arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi.

Siyah bikinisi ile plajın gözdesi olan Sitare Akbaş, serin suların keyfini çıkardı.

Ayayorgi Koyu'ndaki bir plaja giden iki meslektaş, sıcak havanın acısını serin sularda çıkardı.

Güzel oyuncunun arkasından denize giren Aytekin'in yüz ifadeleri, suyun serinlik seviyesinin düşük olduğunu çok net anlatıyordu.

Şezlonga gidip meyve yiyen her iki oyuncunun da formunu biraz kaybettiği dikkatlerden kaçmadı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu.

Asıl tanınmasını sağlayan rolü, 2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan "Akasya Durağı" dizisindeki "Zeyno" karakteri olmuştu.

Sitare Akbaş, bu dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı. Daha sonra "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Dila Hanım", "Urfalıyam Ezelden", "Sen Çal Kapımı" ve "Ramo" gibi birçok popüler dizide rol almıştı.

Sinema kariyerinde de başarılı olan Akbaş, "İncir Çekirdeği", "Ferahfeza", "Bensiz" ve "Ben Bir Denizim" gibi filmlerde oynamıştı.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ben Bir Denizim" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Sitare Akbaş, sosyal medyada da aktif olarak yer almakta ve geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Akbaş, YouTube'da seslendirdiği parçalarla dikkat çekmekte.