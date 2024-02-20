Emirhan Delibaş'ın babası Beşiktaş'ta dönen dolapları anlattı. Samet Aybaba'yı tehdit etti

Tinder kullandığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın sözleşmesini tek taraflı sonlandırdığı Emirhan Demirbaş’ın babası suskunluğunu bozdu.

Beyaz TV’ye açıklamalarda bulunan Murat Delibaş oğlunun gönderilme sebebinin aslında farklı olduğunu iddia etti.

Murat Delibaş’ın iddiaları şu şekilde:

"REZİL OLDUK"

"Şok geçirdik Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı Çocuk yıkıldı açıkçası Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk”

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMASA GEÇMEDİLER"

“Ayıp ya Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti 11 senemiz geçti Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler”

"PİSLİKLERİNİ ANLATIRIM"

“Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım O adam ya 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz”

"BİRÇOK DOLAP DÖNÜYOR"

“Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu”