Emirhan Delibaş'ın babası Beşiktaş'ta dönen dolapları anlattı. Samet Aybaba'yı tehdit etti

Fatih Saboviç
Emirhan Delibaş'ın babası Beşiktaş'ta dönen dolapları anlattı. Samet Aybaba'yı tehdit etti
Beşiktaş'tan apar topar gönderilen Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş bomba iddialarda bulundu.

Tinder kullandığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın sözleşmesini tek taraflı sonlandırdığı Emirhan Demirbaş’ın babası suskunluğunu bozdu.

Beyaz TV’ye açıklamalarda bulunan Murat Delibaş oğlunun gönderilme sebebinin aslında farklı olduğunu iddia etti.

Murat Delibaş’ın iddiaları şu şekilde:

"REZİL OLDUK"

"Şok geçirdik Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı Çocuk yıkıldı açıkçası Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk”

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMASA GEÇMEDİLER"

“Ayıp ya Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti 11 senemiz geçti Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler”

"PİSLİKLERİNİ ANLATIRIM"

“Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım O adam ya 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz”

"BİRÇOK DOLAP DÖNÜYOR"

“Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu”

İlgili Haberler
Sparta Prag Galatasaray maçına dünyaca ünlü hakem. UEFA yapılan hatalar sonrası kararını verdi
Son Haberler
Astım ilaçlarını yanlış mı kullanıyoruz Sağlık
Astım ilaçlarını yanlış mı kullanıyoruz
Belediye işçilerinin maaşlarına rekor zam. İşçilerden halaylı kutlama Gündem
Belediye işçilerinin maaşlarına rekor zam. İşçilerden halaylı kutlama
Trafikte sinyal vermeyen sürücüyü selektörle uyardı, sürücünün kocası rahatsız olunca selektör yapan kişiyi evine kadar takip etti Video
Trafikte sinyal vermeyen sürücüyü selektörle uyardı, sürücünün kocası rahatsız olunca selektör yapan kişiyi evine kadar takip etti
TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu Otomotiv
TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu
Ayağına kapanmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayağına kapanmak deyimi ne anlama geliyor?
Helikopter kaçırıp Ukrayna saflarına geçen Rus savaş pilotu İspanya’da ölü bulundu Dünya
Helikopter kaçırıp Ukrayna saflarına geçen Rus savaş pilotu İspanya’da ölü bulundu
Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu Video
Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu