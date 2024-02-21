Semih Kılıçsoy'un Milli Takım'daki durumu belli oldu

Beşiktaş'ta sezonun en parlak ismi olan Semih Kılıçsoy, başarısını adım adım yükseltiyor.

Ligde son oynadıkları Konyaspor maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, A Milli Takım için de kendini gösterdi.

Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u Macaristan ve Avusturya ile yapılacak hazırlık maçlarında milli takıma çağıracak.

Ayrıca Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ta gösterdiği performansı devam ettirirse genç golcünün EURO 2024 kadrosuna da girebileceği haber detayında belirtildi.

Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var.