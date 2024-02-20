ABD'li dev şirket Fenerbahçe'yi satın almak için harekete geçti. 10 milyar dolar serveti var

Damien Comolli ile yakın ilişkileri olan ABD'li RedBird Capital'in Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi satın almak için teklif yaptığı ortaya çıktı.