ABD'li dev şirket Fenerbahçe'yi satın almak için harekete geçti. 10 milyar dolar serveti var

Fenerbahçe’de Ali Koç’un ilk döneminde Sportif Direktörlüğe getirdiği Damien Comolli’nin ayrılış sürecine dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.
Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Damien Comolli ABD'li RedBird Capital'le yakın ilişki içindeydi.
Temmuz 2020'de Comolli ile temasa geçen RedBird Capital Avrupa’dan takım almak istediklerini belirterek hangi takımı almaları gerektiğini sordu. Comolli ise gelen bu soru üzerine Fenerbahçe’yi gösterdi.
Comolli’nin cevabı üzerine Ali Koç ile temasa geçen RedBird Capital satın alma konusunu görüştü. Ancak Ali Koç teklifi düşünmeden reddetti.
Yaşanılan süreç sonrası Ali Koç Comolli’nin işine son verdi.
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