Torino kararını verdi. İşte Emirhan İlkhan'ın yeni takımı

Beşiktaş'tan sezon başında İtalya'nın Torino takımına transfer olan Emirhan İlhan'ın kiralık gönderileceği belirtildi.

Torino'da sadece 4 maçta forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için Cremonese'nin teklif yaptığı öğrenildi.

İtalyan basını Torino'nun teklifi kabul ettiğini yazarken, Emirhan'ın sezon sonuna kadar Cremonese formasını giyeceğini belirtti.

İtalya Serie A'da 20 maçta galibiyet alamayan Cremonese 8 puanla son sırada bulunuyor.