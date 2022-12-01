Torino'nun flaş Emirhan İlkhan kararı

Beşiktaş 'tan sezon başında Torino'ya giden Emirhan İlkhan sezonun ilk bölümünde fazla forma şansı bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu biri ilk 11 olmak üzere dört Serie A karşılaşmasında forma giydi. Bu dört maçta toplamda 85 dakika sahada kaldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre; genç oyuncu sezonun bu ilk bölümünde çok oynama fırsatı bulamasa da sezonun geri kalanında durum farklı olabilir. İskoçya ve Çekya milli maçları için teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Türkiye Milli Takımı kadrosuna davet edilen futbolcunun kalitesinin Torino ekibinin farkında olduğu bildirildi.

Torino kulübünün ocak ayında Emirhan'ı kiralık olarak başka bir takıma göndermemeye karar verdiği, oyuncunun gelişiminin kulüp bünyesinde daha olumlu olacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan orta sahada takviye bir güce de ihtiyaç duyulduğu, bunun yeni bir transferle yapılmak yerine içeriden bir takviyeyle gerçekleştirilmesi fikrinin öne çıktığı ifade edildi.

Dünya Kupası arasında Türk futbolcunun bir ay ekstra çalışma fırsatı bulduğu belirtildi. Bu bağlamda Emirhan İlkhan'ın sezonun devamında teknik direktör Ivan Juric'in gözüne girmeye çalışarak daha çok forma şansı bulmaya çalışacağı aktarıldı.(Skorer)