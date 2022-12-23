Torino'da Emirhan İlkhan şoku. Stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı

Beşiktaş altyapısında yetişen, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
SAKATLIK GEÇİRDİ, KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE STATTAN AYRILDI
Dünya Kupası için lige verilen arayı iyi değerlendiren genç oyuncu, Cremonese maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.
Sakatlanan genç yıldız, maçın ardından koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı.
Torino'nun Emirhan'ın sağlık durumuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
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