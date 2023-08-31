Emirhan İtalya'dan Süper Lig'de döndü. Beşiktaş'tan itiraf geldi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'e transfer olan Emirhan İlkhan için çarpıcı bir itirafta bulundu.

Emirhan İtalya'dan Süper Lig'de döndü. Beşiktaş'tan itiraf geldi

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, yeniden Süper Lig'e döndü. Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEŞ'TEN İTİRAF GELDİ

Şenol Güneş, Başakşehir'e imza atan Emirhan İlkhan hakkında, "Emirhan, değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ta altyapımızdan yetişti. Gönül isterdi ki burdan gitmesin, gittiyse gelsin. Bize gelmek istediği haberi geldi, ben de 'Gelmek istiyorsa kulüple konuşulsun' dedim. Kulüp konuştuğunda kiralık olarak geleceği söylendi.

Ben de kiralık olarak gelmesinin bir faydası olmayacağını, bonservisiyle ilgili durumu değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Evet yeteneği var ama geldiğinde kötü oynarsa zaman kaybı, iyi oynarsa karşı takıma yararı olacaktı" açıklamasında bulundu.

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