Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçınının sona ermesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılıların rakibine 1-0 mağlup olmasını fırsat bilen Emenike, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

EMMANUEL EMENIKE'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME

Cimbom'un puan kaybından sonra Nijeryalı isim yaptığı paylaşımda kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu görsele yer verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftarlar, tepki gösterdi.

İşte o paylaşımEmmanuel Emenike Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası rahat durmadı! Fenerbahçeliler büyük ilgi gösterdi - Resim : 2

