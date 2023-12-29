Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon. Yılbaşı saldırısı yapacaklardı

MİT ve Emniyetin ortak operasyonları sonucunda Türkiye’deki sinagog ve kiliselerle birlikte ırak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3’ü sözde IŞİD sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

MİT, IŞİD’in Türkiye sorumlusu olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in Emniyet ile ortak çalışmaları sonucunda 9 farklı ilde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda, terör örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SALDIRIYI İTİRAF ETTİLER

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de IŞİD bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'deki IŞİD adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

ALİ YERLİKAYA'DAN "KAHRAMANLAR-37" OPERASYONU AÇIKLAMASI

Söz konusu operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonunda 29 Şahıs Yakalandı!

Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.

Operasyonları düzenleyen MİT Mensuplarımızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!