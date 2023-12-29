Türk torpidosu askeri gemiyi böyle vurdu. Akya gitti gitti gemiyi göbeğinden vurdu

Kaynak: AA
Türk torpidosu askeri gemiyi böyle vurdu. Akya gitti gitti gemiyi göbeğinden vurdu
Akya torpidosu savaş gemisini böyle göbeğinden vurup, ikiye böldü. Savaş gemisi saniyeler içinde denizin dibine gitti. Türk mühendislerin ürettiği 'Akya' torpidosu Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

Görüntüler Gökova Fırkateyni'nin Savaş Komuta Merkezi'nde...Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu hazırlıkları pür dikkat izliyor. Roketsat tarafından geliştirilen Türkiye'nin Mavi Vatandaki yeni gücü Akya torpidosu ilk kez denendi.

Roketsat tarafından milli imkanlarla geliştirilen Akya torpidosu Doğu Akdeniz'de dinlendi. Torpido Preveze Denizaltısı'ndan atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercümen Tatlıoğlu ve Komutanlarla Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdür Murat İkinc, torpido atışını Gökova Fırkateyni'nin Savaş Komuta Merkezi'nden takip etti.

Hazırlıklar yapıldı, Tatlıoğlu'nun "Bismillah atış serbest" komutanıyla Preveze Denizaltısı'ndan butona basıldı. Torpido böyle havadan takip edildi. AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.

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Torpidonun ulaştığı noktada ise savaş gemisi vardı. Akya tam gemini ortasında vurdu. Saniyeler içinde gemi denizin dibini boyladı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu torpido atışında tam isabet sağlanması çok sevindirdi. Komutan kollarını bir anda kollar havaya kalktı, alkışlar yükseldi. Bu testin sonuda AKYA torpidosu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alındı.

Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, yerli ve milli torpido AKYA'nın atışını başarı ile tatbik edip, envantere alındığını belirtti.

Kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermisi Atmaca'nın envantere alındığını ifade eden Tatlıoğlu, Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanılacak Hisar Deniz ve güdümlü mermisini envantere sokacaklarını ifade etti.

Akya'nın Mavi Vatanın korunmasında önemli bir rol oynayacağını kaydeden Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Türkiye'nin caydırıcı bir güç olacağını ifade etti.

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