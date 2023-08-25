Emniyetin ‘uçan göz’ü turizm cennetinde denetimde

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

KAYNAK: AA
Emniyetin ‘uçan göz’ü turizm cennetinde denetimde

Muğla'da konuşlanan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri, İl Emniyet Müdürlüğünün hizmetinde görev alıyor.

Trafik denetimini yapan helikoptere binen Anadolu Ajansı (AA) ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Oraca-Dalaman ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

"Emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek veriyor.

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-1.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-2.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-3.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-4.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-5.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-6.jpg

emniyetin-ucan-gozu-turizm-cennetinde-denetimde-yenicag-7.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber Spor
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek Ekonomi
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı Güncel
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu Spor
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim Sağlık
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim
Rizespor'a Macar stoper Spor
Rizespor'a Macar stoper