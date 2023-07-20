Emniyet'te müstehcen gizli kamera skandalı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda “müstehcen gizli kamera kaydı” skandalı patladı. Skandal çerçevesinde birimde görev yapan başkan yardımcısı açığa alındı.

Emniyet'te müstehcen gizli kamera skandalı

Birimde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve adı gizli tutulan üst düzey polis müdürü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ülke genelinde polis teşkilatı çatısı altında uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi yürüten ve bugün Başkan İbrahim Hakkı Seydioğulları’nın görevden alınmasıyla gündeme gelen Narkotik Suçlarıyla Mücadele Başkanlığı’nda (NSMB) bir ay önce büyük bir skandal patlak verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün en önemli operasyonel birimleri arasında yer alan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görev yapan başkan yardımcısının; bir süre önce tanıdığı bir kadını, müstehcen görüntülerini gizli kayıt yaparak şantaj ve tehdit ettiği iddiası çerçevesinde idari soruşturma başlatıldı.

Tehdit edilen kadından 150 bin dolar aldığı iddia edilen polis müdürünün olayının ortaya çıkmasının ardından konu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarıldı. Yerlikaya’nın olaya tepki göstermesiyle birlikte söz konusu polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı. Adı gizli tutulan polis müdürü hemen açığa alındı.

Ayrıca, kendisine yönelik şantaj yapılan kadının da aynı çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın başvuruyla birlikte adli soruşturmaya başladığı öğrenildi.

YÖNETİCİSİ OLDUĞU BAŞKANLIĞIN TEKNİK OLANAKLARINI KULLANMIŞ

Bu arada olayın soruşturulması sırasında ikinci bir skandal daha patladı. Adı geçen polis müdürünün tanıdığı kadına yönelik müstehcen gizli kamera kaydı işlemi sırasında yöneticisi olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın “teknik olanaklarını” kullandığı anlaşıldı.

Uyuşturucu çetelerine ve suçlularına yönelik takip ve izleme sırasında kullanılan gizli kamera cihazının, söz konusu gizli kayıt olayında kullanıldığının anlaşılmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler, başkanlıkta bir süre inceleme ve araştırma yürüttü. Müfettişlerin bu konuda bazı personelin bilgisine başvurduğu ve delillere ulaştığı öğrenildi.

AKŞAM SAATLERİNDE DEVİR TESLİM YAPILDI

Öte yandan skandalın patladığı birimin başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları öğle saatlerinde görevden alındı.

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Halen Isparta Emniyet Müdür olan Ahmet Metin Turanlı yeni başkan olarak görevlendirildi. Görevden ayrılma ve göreve başlama konusunda İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın “hemen devir teslim yapılması” talimatı sonrasında akşam saatlerinde devir teslim yapıldı.

Yeni Başkan Turanlı’nın yetişememesi nedeniyle, Seydioğulları görevi geçici olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’ya devretti.

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