17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisinden 377'si hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 117 kişiden 21'inin tutuklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:54
Takip Et

EGM açıkladı.Deprem sonrası provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
+
Aa
-

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.



Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 713 hesabın tespit edilip, ilgili birimlere yönlendirildiği vurgulanarak, "Bunlardan 377'si hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda 117 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş, 76 adet oltalama (phising) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdanı adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
5
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
6
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
7
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.