Emre Belözoğlu bir kişiyi öldürdü. Gümüşdağ FETÖ zikirlerine götürdü. Fatih Altaylı açıkladı

Fatih Altaylı, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Emre Belözoğlu bir kişiyi öldürdü. Gümüşdağ FETÖ zikirlerine götürdü. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki programında eski futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu için daha önce ''ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu'' sözlerini söyleyen Altaylı, bu sefer de Emre'nin daha önce bir kazaya karıştığını ve bu kazada bir kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Ayrıca Altaylı kazada Emre Belözoğlu'nun yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ'ın olduğunu ifade ederken, Gümüşdağ'ın futbolcuları FETÖ zikirlerine götürdüğünü de söyledi.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde;
''Emre, Eyüpsultan'a giderken bir kaza yaptı ve bir kişiyi öldürdü. Bunu o zamanlar herkes biliyor. Emre o kazayı yaptığında yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ vardı. Futbolcuları sürekli kulüpten alıp FETÖ zikirlerine götüren kimdi? Aynı kişi."

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