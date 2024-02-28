Emre Belözoğlu gözleri dolarak anlattı. '150 sene yaşasam aklıma gelmezdi' dedi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Emre Belözoğlu gözleri dolarak anlattı. '150 sene yaşasam aklıma gelmezdi' dedi
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik tepkisine çok üzüldüğünü söyledi.

Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlü tepkisine çok üzüldüğünü söyleyen Emre Belözoğlu, "Allah 150 sene ömür verse böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Beni yakından tanıyan herkes Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşananları hak etmedim. Sokakta Fenerbahçeliler'in beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Fenerbahçeli Emre olarak anıldım" dedi.

Belözoğlu şöyle devam etti: "Fenerbahçe'ye menfi tek bir açıklamam dahi olmaz. Bugün için çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Fenerbahçe'den ayrılırken de buna benzer şeyleri yaşadım. Fenerbahçe bize 'gel' dedi geldik, 'git' dedi gittik. Ben Galatasaray'ın kadrosunun en iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bu Fenerbahçe'yi ya da Beşiktaş'ı küçük düşürmez. Kimseyi rencide edecek bir durum yok. Galatasaray'ı geçen sene Başakşehir ile kupada elediğimizde de fikirlerimi söylemiştim."

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