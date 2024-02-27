İsmail Kartal kupadan elenmeyi dert etmedi Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi

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İsmail Kartal kupadan elenmeyi dert etmedi Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi
Ankaragücü'ne kupadan elenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 3-0 kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın maç değerlendirmesi şu şekilde;

''Buraya biz turu atlamak iç.in iddialı gelmiştik. Maçın başında Cengiz'in bulduğu yüzde yüz pozisyonu gole çevirebilseydik, golün vereceği moral motivasyon ile çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Olmadı.

Daha sonra istediğimiz gibi mücadele edemedik. Rakip daha yüksek motivasyonluydu. Daha çok mücadele ettiler. Sonuçta bugün biz Fenerbahçe olarak ortaya kendi oyunumuzdan uzak, hiç beklemediğimiz bir oyunla bugün kaybettik.

Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bugün nedenlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Bu hepimize bir ders oldu. Bundan ders çıkartmalıyız. Biz önümüze bakmalıyız.
Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim''

GALATASARAY AÇIKLAMASI
İsmail Kartal, dün Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili de konuştu.
Tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklama şöyle;

''Şimdi kendi aramızda tabiki konuşuyoruz. Dünkü maçla ilgili neler olduğunu bütün Türkiye biliyor. Ben bununla alakalı ne söyleyebilirim ki? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece dünkü maçla alakalı değil, sezon başından beri gelen bir şey bu.

Sonuçta oyuncularımız izliyor, bakıyor. Biz bir penaltı kazanıyoruz. Her yer ayağa kalkıyor. Onun haricinde bir tane daha verilmeyen penaltımız var. Onları kimse konuşmuyor. Çok fazla konuşmak da istemiyorum.

Bugün biz istediğimiz tepkiyi ortaya koyamadık. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz.''

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