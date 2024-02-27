Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nu hedef aldı. Emre Belözoğlu bakın ne yaptı

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Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nu hedef aldı. Emre Belözoğlu bakın ne yaptı
Fenerbahçe ile Ankaragücü'nün Başkent'te oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe taraftarlarının Emre Belözoğlu aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkat çekti.

Ankara'da Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, son anlarda Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisine hedef oldu.

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Sık sık yayıncı kuruluş kameralarına görüntüsü yansıyan Emre Belözoğlu'nun, sadece Fenerbahçe deplasman tribününe baktığı, kafasını aşağı yukarı salladığı ve bir ara gözlerinin dahi dolduğu gözlendi.

Emre Belözoğlu ayrıca; son düdüğün ardından yüzünde ciddi bir hüzünle saha kenarını terk edip soyunma odasının yolunu tuttu.

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