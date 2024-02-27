Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nu hedef aldı. Emre Belözoğlu bakın ne yaptı

Ankara'da Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, son anlarda Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisine hedef oldu.

Sık sık yayıncı kuruluş kameralarına görüntüsü yansıyan Emre Belözoğlu'nun, sadece Fenerbahçe deplasman tribününe baktığı, kafasını aşağı yukarı salladığı ve bir ara gözlerinin dahi dolduğu gözlendi.

Emre Belözoğlu ayrıca; son düdüğün ardından yüzünde ciddi bir hüzünle saha kenarını terk edip soyunma odasının yolunu tuttu.