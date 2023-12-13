Emre Belözoğlu Halil Umut Meler'e neler söylemiş neler. Ya İlhan Palut tutmasaydı? Gürel Yurttaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu Halil Umut Meler'e neler söylemiş neler. Ya İlhan Palut tutmasaydı? Gürel Yurttaş yazdı
Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'e neler söylediğini açıkladı.

Herkes bunu atlıyor ama... Ankaragücü-Konyaspor maçından sonraki olayların fitilini ateşleyen işte bu görüntüler.

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Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasından 20 saniye önce yaşandı. Emre Belözoğlu hışımla yerinden fırladı, parmağını sallayarak hedefini gösterdi, bağıra çağıra sahanın içine girmeye çalıştı.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut Emre Belözoğlu'nu sarılarak durdurabildi. Ama ağzını kapatamıyordu. Saydırıyordu Belözoğlu. İşte bu nedenle kışkırtılmış olabilir. Faruk Koca da gitti, o yumruğu attı.

Peki Emre Belözoğlu Halil Umut Meler'e neler söyledi?

O anın şahitleriyle konuştum. Neler söylediğini öğrendim. Bana iletenler "Ağza alınmayacak" ifadelerden bahsettiler. Söylerken utandılar.

Ben de utanırım. O nedenle tam olarak aktaramayacağım. Ama siz tahmin edebilirsiniz. Futbolculuğunda ve teknik direktörlüğünde yaptıkları zaten biliniyor. O anda da küfürleri yağdırdığı belirtiliyor.

Peki İlhan Palut tutmasaydı. Sarılıp da onu soyunma odasının koridorlarına götürmeseydi. Neler olurdu kimbilir?

Sanırım uzun bir süreliğine ceza alırdı. Belki de Faruk Koca'dan önce o hakemin yanında soluğu alırdı. Onun için yatıp kalkıp İlhan Palut'a dua etsin. Onun yaptığını kaç kişi yapardı ki. Hangi rakip takımın hocası diğerini tutardı?

Türk futbolunda böyleleri de var işte.

Rol model Emre Belözoğlu. Rol model İlhan Palut. Türkiye artık kesin bir karara varıp, bu işi çözmeli. Çocuklarımıza örnek Emre Belözoğlu mu olacak, İlhan Palut mu? Türk futbolu kesin tercihini yapmadıkça asla bu tür olaylar engellenemeyecek.

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