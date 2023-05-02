Fatih Terim Fonu'nda dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu külliyeye giderek Erdoğan'dan yardım istedi. Flaş gelişme

Fatih Terim fonu skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Dolandırılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan, külliyeye giderek Erdoğan'dan yardım istedi.

Fatih Terim Fonu'nda dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu külliyeye giderek Erdoğan'dan yardım istedi. Flaş gelişme

Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın “yüksek faizle fon” vurgunundan sonra başlatılan soruşturma sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen vurgunda aralarında Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi birçok isim dolandırılmıştı.

Dolandırılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan, konu ile ilgili külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

YARDIM İSTEDİLER
Olayın yankıları devam ederken bankacı tarafından dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek yardım istedikleri öğrenildi.

TALİMAT VERİLDİ
Görüşme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya talimat veren Erdoğan'ın "Bu meseleyi çözün" dediği ve “bu çocukların parası ödensin” dediği ileri sürüldü.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA
Diğer taraftan Denizbank da Levent Büyükedere Şubesi Müdürü'nün karıştığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 7 Nisan'da bankaya ilk şikayetin ulaştığını ve bunun üzerine inceleme başlatıldığı, 10 Nisan'da raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği ve Seçil Erzan'ın aynı gün gözaltına alındığı belirtildi.

Belgelerin sahte olduğunu açıklayan Denizbank, "Seçil Erzan tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kişiler tarafından kurulmuş bir yapılanmadır" denildi.

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