Okan Buruk ve Emre Belözoğlu Etiler’de gizli gizli buluştu. Şerafettin Tilki görüşmenin detaylarını açıkladı

Aslında yazı konum farklı idi.

Paranın peşindeyim!

Beşiktaş taraftarı soracak değil ya hep?

Sıra bizde.

Öyle ya yüz yılın vurgunu yapılmış.

Kalkıp bir banka müdiresine indirgenmiş olay.

Hani şu meşhur; Fatih Terim Fonu var ya.

90 milyon dolara yakın vurgun..

Toplanın paraların akıbeti belirsiz.

İşte o buharın nasıl olduğunu yazacaktım, erteledim.

Son andaki gelişme, biraz öne geçti.

OKAN EMRE BULUŞMASI

Malumunuz lider Galatasaray, Başakşehir ile çok kritik maç oynayacak.

Böylesine önemli maç arefesi. Okan Buruk ile Emre Belözoğlu Beşiktaş’ta buluşuyorlar.. Salı günü hadi ismini de vereyim mekanın, Sports Cafe’de.

İkilinin geçmişi malum. Ne var burada denilebilir.

Bence de sıkıntı yok.

Ama çok farklı düşünürler çoğunlukta.

Haksız da sayılmazlar pek.

ALİ KOÇ’UN HABERİ VAR MI?

Söylenti, dedikodu çok. Başka zaman mı yoktu. Randevu tam da bu maç öncesine denk geldi. Fenerbahçeli olan Emre, bu görüşmeyi özellikle mi ayarladı.

Ali Koç’un, bu durumdan Acun Ilıcalı aracılığı ile önceden haberi var mıydı!

Okan Hoca, Emre ile maça dair neler konuştu.

Hay Allah!

Olup bitini net duyamadık.

Yurt dışında olmanın verdiği sıkıntı ile duyumları öne çıkardım.

İki oyuncuya yakınlığı İle bilinen malum Menacer A.B. var. Sağda solda (Rumelihisarı ve Bebek) takıldığı mekanlarda anlatmış.

Ballandırmış. Kaymak da eklemiş!

Bu görüşmede iddiaya girilmiş.

Okan hoca, “üç puana döneceğiz. Sizin ile başlayacağız..” demiş.

Emre karşılık vermiş.

“Sezonun sürprizini yapacağız..”

Kaybeden yemeğe götürsün diye.

Öyle ki, gidilecek mekanlar dahi belirlenmiş.

Emre kazanırsa Lacivert.

Okan ise Uskumru.

Tuhaf.

Zira iki balık restoranı da, FSM köprüsünün tam altında. Yan yana

Anadolu yakasında.

YÜZDE 51 DENİZLİ

Maç kadroları. Fatih Terim Fonuna kaptırılan paralar. TFF verdiği cezalar. Yurt dışında hocalık yapmak. Emre’nin, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı icin; Mustafa hoca (Denizli) cevabı: yüzde 51 olarak iddia etmesi. Hakemler. Mönüdeki diğer ana başlıklar..

Bakalım bu; azınlığa göre normal, çoğunluğa göre ise skandal buluşma maça nasıl yansıyacak.

Futbol dünyamız niye böyle..

Başkanlar, yönetimler değişiyor sistem aynı kalıyor.

Öğütüyor. Değirmen gibi.

Sevgili dostlar, hani deveye sormuşlar ya;

Sırtın neden eğri diye..

Şöyle ters ters bakıp cevaplamış: Nerem doğru ki.

İşte o misal..

Şerafettin Tilki