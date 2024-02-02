Ankaragücü Sivas maçındaki büyük skandalı Volkan Aliakar ortaya çıkardı

Futboldaki en üst düzey organizasyonumuz Süper Lig... Yetkililer her gün marka değerinden bahsediyor. Ama laf çok icraat yok. Milyon Euro'lar ödenerek transfer edilen yıldızların hünerlerini sergileyeceği zeminlerin hali içler acısı.

Futbolcular büyük sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya. İzleyenler de bu nedenle iyi oyundan mahrum kalıyor.

Ankaragücü-Sivas maçı da adeta patates tarlasında oynandı. Başkent'imize hiç yakışmayan bir görüntü ortaya çıktı.

Sahanın büyük bölümünde çim yoktu! Tek kelimeyle yazık.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bu zemini incelemedi mi? Nasıl izin verilir burada futbol oynanmasına. Akıl alır gibi değil.

Maça gelince...

Orta sıralara tutunmaya çalışan iki takımın randevusu, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Net fırsat üretemediler. Bunda tabii ki kötü zeminin payı büyüktü.

Konuk ekip Sivas'ta; Fenerbahçe'den transfer edilen Bartuğ Elmaz ilk 11'de sahaya çıktı. Attığı isabetli paslarla dikkat çeken genç yetenek performansıyla göz doldurdu.

Ankaragücü'nde ise gözler yeni transfer Saponara'daydı. Sözleşme imzaladıktan sonra ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile olan benzerliği çok konuşulmuştu. Hatta Sarıkabadayı; sosyal medya hesabından "Buraya kupalar kazanmaya geldim" mesajı dahi attı. 58. dakikada Cephas'in yerine oyuna giren İtalyan yıldız, kısa sürede top kontrolü, pas kalitesi ve klas hareketleriyle hemen dikkat çekti.

Akılda kalan ilk ve tek net pozisyon 88'de geldi. Ani gelişen Sivasspor atağında Alaaddin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Golsüz berabere tamamlanan 90 dakika sonunda; Ankaragücü 29, Sivasspor 30 puana yükseldi.