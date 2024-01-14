Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu

Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında ağır bir sakatlık yaşayan Lincoln Henrique uzun süredir sahalardan uzak.

Tedavisi devam ettiği için ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı futbolcu, tamamen düzelince bugünkü Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmıştı.

Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla maçlara çıkmaya hazırlanan 25 yaşındaki Lincoln'e sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln'ün transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdi.

Belözoğlu; Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Emre Mor ve Miha Zajc gündemimizde yok. Ancak Fenerbahçe'den başka bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var" demişti.