Fenerbahçeli Samet: Fatih Terim arayınca hemen geldim

Fenerbahçe'nin kadro planları arasında yer almayan Samet Akaydin, bir süredir Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos ile görüşme halindeydi.

İki kulüp prensip anlaşmasına varınca Samet de sağlık kontrolünden geçmek ve aradaki son görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Burada basın mensuplarının karşıladığı Samet, "Fatih Terim'in de trnsferimde rolü oldu. Panathinaikos'a çağırdığında hiç tereddüt yaşamadım. Hedefimiz şampiyonluk. Umarım burada çok iyi iş çıkarır ve şampiyonluk ipini göğüsleriz" dedi.

Panathinaikos'a gelmeden eski takım arkadaşı Arao ile görüştüğünü kaydeden, "Bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını da izledim. Taraftarımızın da çok iyi olduğunu gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızım" diye konuştu.