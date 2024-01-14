Fenerbahçe'de ayrılık vakti. İsmail Kartal gidecek oyuncuları belirledi

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Fenerbahçe'de ayrılık vakti. İsmail Kartal gidecek oyuncuları belirledi
Bonucci ve Krunic'in gelmesiyle yabancı sayısı 18'e yükselen Fenerbahçe bazı oyuncularıyla vedalaşacak.

Fenerbahçe ara transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaptı. Önce Leonardo Bonucci ardından Rade Krunic'i kadrosuna katıp kadrosunu daha da güçlendirdi.
Ancak diğer taraftan da takımdaki yabancı sayısı 18'e yükseldi.
Sarı-Lacivertli ekibin en az 4 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre şimdiden 5 aday belirlenmiş durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre; listenin ilk sırasında Lincoln var.
Geçen sezonun başında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısında lisansı askıya alınmıştı. Tamamen iyileşen ve bugün oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosunda kendisine yer bulan Brezilyalı futbolcunun, kiralanması gündemde.
Lincoln yüksek ihtimalle Ankaragücü'nün yolunu tutacak.
Takıdan ayrılması düşünülen diğer isim de Miha Zajc. Üst üste sakatlık yaşadığı için bekleneni veremeyen Sloven futbolcuya gelecek teklifler değerlendirilecek.
Miguel Crespo'ya da Yunan ekibi Olympiakos talip oldu. Yapılan pazarlıklarda istenen bonservis bedeli kabul edilirse Portekizli futbolcu da takımdan ayrılacak. Rade Krunic'in kadroya katılmasıyla Crespo'nun forma şansının azaldığı, bu nedenle gitmek istediği gelen haberler arasında.
Sezon başında büyük umutlarla transfer Ryan Kent de bekleneni veremedi. Kent'in menajerinin İngiliz kulüpleriyle temasta olduğu belirtiliyor.
Son olarak tedavi süreci devam eden Luan Peres'in de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

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